The examples populate this alert with dummy content

PINTURA La familia de Justo Llácer entrega al Círculo Industrial un cuadro de Rigoberto Soler La obra Bodegón con cuadro la realizó Soler en 1953 cuando era catedrático de dibujo en la Escuela Superior de Bellas Artes Sant Jordi de Barcelona jueves, 14 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La pinacoteca del Círculo Industrial se amplía con la incorporación de una obra de Rigoberto Soler. El cuadro lleva por nombre Bodegón con cuadro y fue elaborado en 1953 cuando el pintor local, Rigoberto Soler, ejerció de catedrático de dibujo en la Escuela Superior de Bellas Artes Sant Jordi de Barcelona. Los propietarios de la obra, la familia de Justo Llácer Barrachina, fueron los encargados de hacer entrega de este cuadro original en el acto celebrado en el Salón largo del Círculo Industrial el pasado sábado. Su presidente Eduardo Segura, agradeció la donación de Justo Llácer, quien aprovechó para recordar la importancia de la institución que cuenta con más de 150 años de historia, en la que va a estar el cuadro. El acto se inició con la lectura de una glosa a cargo de Indalecio Carbonell, bibliotecario del Circulo, acerca de la trayectoria de Rigoberto Soler. A Justo Llácer se le entregó un catálogo sobre la exposición de Rigoberto Soler que tuvo lugar en la Llotja de Sant Jordi.