PINTURA La familia de Ramón Castañer cede 80 cuadros al Círculo Industrial Estarán expuestos en depósito en el nuevo espacio expositivo junto al jardín cerca de 25 de ellos cada vez, de forma rotativa, durante periodos determinados de tiempo jueves, 31 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/01/2019) La familia del pintor Ramón Castañer ha cedido en depósito al Circulo Industrial más de 80 obras del pintor. Las obras estarán expuestas en el nuevo espacio expositivo del Círculo, junto al jardín. La muestra estará formada por unas 25 obras cada vez que irán rodando en diferentes periodos de tiempo. El presidente del Círculo, Eduardo Segura, ha agradecido la cesión por parte de la familia y ha afirmado que el Círculo pone a disposición de todo Alcoy esta obra. La primera de estas muestras se inaugura el viernes 8 de febrero a las 20 horas con la presencia de la familia. El historiador del arte y comisario de la exposición, José Luis Antequera, explica, el tipo de obra que se podrá ver del pintor que dominó todo tipo de técnica pictórica "entre la obra cedida hay cuadros de todas sus épocas y estilos puesto que era un pintor que se atrevía casi con todo, acuarelas, óleos... por lo que las distintas muestras serán un resumen de su trayectoria, del que ha sido uno de los mejores pintores alcoyanos del siglo XX". El Círculo Industrial agradece a la viuda de Ramón Castañer, Pepa Botella, y su hijo, Ramón Castañer Botella, la cesión de la obra de la que editará un catálogo y que estará preparado para la primera de las exposiciones. En el momento que haya alguna exposición puntual de algún otro artista, se descolgarán las obras de Castañer y se volverán a colocar una vez acabe esta muestra. En la presentación de esta cesión ha estado presente gran parte de la junta directiva del Círculo. Entre las obras hay una paleta del pintor.