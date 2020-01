The examples populate this alert with dummy content

BOLIVIA La familia de Víctor Parada tramita su regreso a Alcoy El joven boliviano fue condenado a muerte por tráfico de drogas en Malasia, donde estuvo varios años en prisión - Ahora vive en Bolivia, pero gran parte de su familia reside en esta comarca y quieren tenerlo a su lado miércoles, 08 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La familia de Víctor Parada tramita su regreso a Alcoy meses después de ser liberado de una cárcel de Malasia. Este joven boliviano residió en la comarca antes de ser condenado a muerte por tráfico de drogas y estar durante años en una cárcel de Malasia. El verano pasado fue liberado sin cargos gracias a la lucha de su familia y a las presiones internacionales del gobierno de Bolivia, a instancias del Ayuntamiento de Alcoy que solicitó en un pleno de forma oficial su liberación. En la actualidad vive en Santa Cruz en Bolivia. Su familia, que reside en la comarca, se marca como objetivo el regreso de Víctor Parada a Alcoy. Lo ha explicado a Radio Alcoy su hermana, Anisley. Agradece el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento de Alcoy y de los medios de comunicación que, según ella, han sido muy importantes en la liberación de su hermano, al que no ve desde hace 11 años.