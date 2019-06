The examples populate this alert with dummy content

PREMIATS La Federació Valenciana de Bàsquet dona els seus trofeus a Cocentaina El Centre Cultural El Teular de la localitat contestana ha sigut la seu de l'acte de premiar als millors de la provincia d'Alacant en aquesta temporada que fa poc ha acabat viernes, 14 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El regidor contestà Saúl Botella ha sigut l'amfitrió de l'acte d'entrega de trofeus que ha organitzat la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana que ha tingut lloc en el Centre Cultural El Teular de Cocentaina. Junt a Botella han estat el president de la valenciana, Salvador Fabregat, i de delegat de la província d'Alacant, Juan Miguel Sila. Poc a poc han anat passat els diferents campions, subcampions i MVPs de cada categoria. Tres components de l'Escola de Dansa Alicia Montava han participat en tres muntatges al llarg de la cerimònia. A l'acabar la mateixa ha hagut un aperitiu per als participants.