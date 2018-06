The examples populate this alert with dummy content

ENCUENTRO La Federación Española de Círculos y Casinos Culturales celebra su asamblea en Alcoy Los miembros de la entidad estarán hasta este sábado en Alcoy, cuando conocerán la ciudad a través de una ruta guiada del Modernismo viernes, 01 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El alcalde Antoni Francés ha recibido este viernes en la Casa Consistorial a los miembros de la Federación Española de Círculos y Casinos Culturales, que entre los días 30 de mayo y 2 de junio se encuentran en Alcoy para celebrar la 43 edición de su asamblea.

Las ponencias de esta asamblea han tenido lugar durante la mañana de ayer y de hoy. La clausura tendrá lugar esta noche en el Salón Rotonda del Círculo, con la presencia del alcalde y del concejal de Empresa, Manolo Gomicia. Los asambleístas aprovecharán la mañana del sábado para hacer una ruta guiada por el Alcoi Modernista.