The examples populate this alert with dummy content

TEXTILHOGAR La feria alcanza, en su clausura, más dos mil visitantes Entre el miércoles y viernes se han cerrado pedidos para la próxima temporada-La misión de Compradores Internacionales ha permitido la visita de un centenar de profesionales procedentes de 33 países sábado, 15 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (15/09/2018) Home Textiles Premium by Textilhogar cierra el viernes 14 en el recinto de Caja Mágica de Madrid su edición más internacional y la que, a juicio de muchos expositores, parece haber generado más negocio. Las primeras estimaciones del certamen apuntan a que Textilhogar ha vuelto a superar la cifra de los dos mil asistentes, aunque más allá de aspectos cuantitativos lo que más ha destacado en esta edición ha sido la generación de negocio para los 84 expositores directos y, sobre todo, la amplia internacionalidad de los compradores, que se han dado cita en Madrid procedentes de 33 mercados diferentes. Durante los tres días del certamen se han logrado cerrar tanto un buen número de pedidos para la próxima temporada como diferentes proyectos en el ámbito del contract a nivel internacional. Según la organización ha vuelto a cobrar un gran protagonismo la misión de Compradores Internacionales, coordinado por la patronal textil ATEVAL – Home Textiles from Spain con el apoyo de IVACE Internacional e ICEX y que ha permitido la visita de un centenar de profesionales procedentes de 33 países. A estos, también es muy destacable, la suma de cerca de 200 compradores también internacionales y que han visitado la feria a iniciativa propia, lo que incrementa el valor de Home Textiles Premium by Textilhogar como un punto de apoyo y de impulso para la internacionalización del sector textil nacional. En total, se calcula que a lo largo de los tres días se han registrado más de un millar de reuniones directas y encuentros de negocio B2B entre expositores y compradores internacionales. Destacan sus responsables el atractivo que supone el certamen para los profesionales españoles como como responsables de tiendas de decoración, interioristas, arquitectos, fabricantes de muebles tapizados, editores textiles y tiendas de ropa de hogar y textiles para la decoración que convierten Madrid en el punto de negocio y encuentro anual. Muchos de ellas han destacado el nuevo espacio ‘El Cubo’ dedicado al contract y con presencia de los mejores editores textiles del país y que en esta ocasión ha realizado una serie de instalaciones recreando diferentes habitaciones de hotel y que han sido especialmente aplaudidas por su originalidad, diseño e innovación. El certamen ha sentado las bases para una próxima cita en 2019 para la que ya hay muy buenas expectativas. De hecho, durante los tres días de esta cuarta edición muchas han sido las consultas de posibles nuevos expositores que ven en Home Textiles Premium by Textilhogar una feria ya consolidada y que supone un impulso para abrir nuevas vías de negocio y nuevos mercados internacionales.