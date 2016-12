The examples populate this alert with dummy content

CERTÁMEN La feria del automóvil de Valencia calienta motores La decimonovena edición se celebrará del 2 al 6 de diciembre con 63 expositores en 64.000 metros cuadrados de superficie ferial y oferta complementaria de ocio martes, 29 de noviembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (29/11/2016) La decimonovena edición de la Feria del Automóvil de Valencia abrirá sus puertas del viernes 2 de diciembre al martes 6 de diciembre en Feria Valencia. La cita se prepara para, por segundo año consecutivo, alcanzar cifras récord. La oferta se desplegará a lo largo de 64.000 metros cuadrados de superficie y una flota de coches a la venta de 3.300 unidades. La Feria del Automóvil vivirá “la mayor edición de su historia”, según ha avanzado en Hoy por Hoy Alcoy el presidente del certamen, el empresario valenciano Raúl Palacios. La Feria acogerá de 63 expositores directos (concesionarios, multimarcas y empresas de complementos) que representarán a 35 marcas, “las más vendidas del mercado”, ha explicado Palacios. La práctica totalidad de los expositores y marcas preparan “precios especiales de feria” para cinco días en los que el volumen de ventas “compensan con creces el final de año”. Preparan descuentos que en muchas ocasiones superarán los 6.000 euros, con ofertas también en el apartado de la financiación, un segmento en el que las marcas también han apostado muy fuerte para captar y fidelizar clientes. La oferta comercial de la Feria del Automóvil abarca, en este sentido, tanto vehículo nuevo como de seminuevo, de ocasión, kilómetro cero y comercial. La Feria llega en un contexto, a pesar del fin de las ayudas de los sucesivos Planes PIVE, sigue siendo favorable. De hecho, tal y como ha apuntado en la presentación de la feria también el director general de GANVAM, Tomás Herrera, las matriculaciones de vehículos nuevos en la Comunitat Valenciana cerrarán 2016 con un incremento del 12’5 % respecto al año 2015, hasta alcanzar las 128.700 matriculaciones, según un informe del Instituto de Estudios de Automoción (IEA) para la propia GANVAM. Hasta el pasado 18 de noviembre, las matriculaciones de vehículos nuevos en la Comunitat Valenciana registraban un crecimiento acumulado del 11’45%. Herrera, además, ha adelantado las previsiones que maneja esta patronal de talleres y concesionarios oficiales para el próximo año 2017 respecto a la Comunitat Valenciana y que reflejan una cierta moderación en este crecimiento, que se prevé se sitúe en un 5’4% más que este año hasta llegar a las 135.600 matriculaciones. El director general de GANVAM también ha repasado los datos correspondientes al mercado de Vehículo de Ocasión, que ha registrado de enero a octubre un crecimiento en ventas del 12’4 % en la Comunitat Valenciana, con 160.945 transacciones. En este segmento, las previsiones para el cierre del año se sitúan en un incremento del 11’8 % y 207.400 unidades vendidas. Junto al incremento en la oferta comercial, la Feria del Automóvil de Valencia también ha realizado un esfuerzo importante en aumentar la calidad y cantidad de la oferta de ocio, diversión y gastronomía para toda la familia. “La Feria del Automóvil se ha consolidado como un plan familiar para el Puente de Diciembre. Se ha convertido en clásica la visita a la feria durante algún día este largo puente festivo. Un día en el que ver el nuevo coche de la familia y, además, pasárselo genial con todas las actividades que tenemos preparadas”, explica el presidente del certamen Raúl Palacios. Ha destinado un pabellón de 10.000 metros cuadrados destinado íntegramente a demostraciones de pilotaje, circuitos de karts para adultos y niños, actividades de seguridad vial, campeonatos de ‘Scalextric’, experiencias de conducción en vehículos de alta gama o castillos hinchables y juegos infantiles. Además, a lo largo del Distribuidor Central de Feria Valencia se desarrollarán durante los cinco días desde campeonatos de coches ‘tuneados’ hasta una zona gastronómica en el que los ‘Food Truck’ serán los protagonistas. En el Distribuidor Central, además, la Feria exhibirá los últimos modelos del mercado de las marcas en el Foro de Novedades, que incluirá, por tercer año consecutivo un Foro Ecológicos con los modelos más innovadores en tecnología tanto eléctrica como híbrida o GLP. La Feria abrirá sus puertas el viernes 2 de diciembre en horario ininterrumpido de 11 a 20 horas hasta el martes 6 de diciembre. El precio de la entrada es de 5 euros y gratis para los menores de 16 años acompañados de sus padres.