INDUSTRIA La feria del textil hogar apuesta por la calidad de sus expositores De las 69 empresas participantes, el 60% acude de la Comunidad Valenciana - El Conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, inaugurará a las 12 del mediodía Home Textiles Premium by Textilhogar martes, 10 de septiembre de 2019 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/09/2019) Home Textiles Premium by Textilhogar arranca este miércoles en Madrid con la participación de 69 empresas. El 60% acude de la Comunidad Valenciana y de ellas 25 son de la provincia de Valencia y 16 de la de Alicante. La principal feria del sector, refundada hace 5 años heredera de Textil Hogar, ha aplicado un criterio selectivo en la suscripción de empresas y la oferta está caracterizada por un estricto parámetro de calidad. Frente a las 84 firmas del año pasado, las 69 de la edición que este miércoles arranca en Madrid, configuran un escaparate con las mejores propuestas del mercado en textiles para el hogar, decoración y tapicería. El Conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, inaugurará a las 12 del mediodía la feria que recibe a compradores que acuden de 35 países, en una misión comercial coordinada por ATEVAL-Home Textiles from Spain y que cuenta con el apoyo de IVACE Internacional e ICEX.