ECONOMÍA La feria del vehículo de ocasión vende toda la oferta expuesta El salón crece un 69’5% en ventas al formalizar 617 operaciones durante entre el viernes 7 y el domingo 9 martes, 11 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (07/04/2017) Nuevo récord para la Feria del Vehículo Selección Ocasión. El Salón de Feria Valencia ha marcado un nuevo techo en sus nueve ediciones al formalizar hasta el domingo a mediodía 617 operaciones, más de 250 coches vendidos más que el año pasado y lo que supone un crecimiento del 69’5% en ventas respecto a la edición anterior. De hecho, según los cálculos de los expositores y tomando como referencia los 11.000 euros de precio medio de venta, se calcula que durante todo el fin de semana el salón ha generado una cifra de negocio de 6,787 millones de euros. La Feria del Vehículo Selección Ocasión esperaba superar la visita de 6.000 compradores, una cifra ligeramente inferior a la del año pasado pero que, según explica el presidente del certamen, el empresario valenciano Raúl Palacios, “confirma que este es un salón 100% comercial y muy rentable. Quien ha venido este año a la feria ha venido a comprar y esto se ha notado a las claras en los excepcionales resultados obtenidos”. El éxito del certamen confirma el excelente momento que vive el mercado del vehículo de ocasión en la Comunitat Valenciana -incluso por encima del mercado del vehículo nuevo- y con unas ventas que han crecido un 15’8% en el primer trimestre del año, según cifras oficiales del Instituto de Estudios del Automóvil (IEA) en su informe para las patronales Faconauto y Ganvam. El vehículo familiar, estrella en ventas En cuanto a la tipología de vehículo más vendida en la feria destaca el segmento de vehículo familiar y especialmente los coches denominados ‘SUV’ o ‘Todocaminos’, que han obtenido el favor del público comprador asistente al certamen. “Tradicionalmente a la feria viene un público muy familiar que se pasa muchas horas probando y calculando muy bien su decisión. Pero somos especialistas en ofrecer la mayor variedad del mercado. Este año tenemos un escaparate de más de 900 coches que se ha confirmado como el mayor de toda la Comunitat Valenciana”, apunta el presidente del certamen.