DULCE NAVIDAD La Feria de Navidad de Xixona recibe 28.000 visitantes el primer día Se extenderá hasta el domingo 9 con una amplia muestra de turrones y dulces navideños viernes, 07 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (07/12/2018) La Feria de Navidad de Xixona se ha iniciado a pleno rendimiento en su décimo aniversario. Se calcula en unas 28.000 personas las que la han visitado en la primera jornada. Este mercado de turrones y dulces navideños se ha visto beneficiado este año por las buenas temperaturas. La alcaldesa de Xixona, Isabel López, ha mostrado su satisfacción por el inicio de esta cita y se ha mostrado esperanzada respecto a las dos jornadas que aún restan, sábado 8 y domingo 9, como ha explicado en Radio Alcoy. Todavía restan numerosas actividades como desgustaciones, pasacalles de villancicos, talleres, etc.