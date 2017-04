The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS La feria Tapa i Festa reúne a 12.000 personas en La Glorieta El Gobierno local califica de “éxito” la segunda edición del certamen gastronómico jueves, 27 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/04/2017) Unas 12.000 personas consumieron la oferta de la feria gastronómica Tapa i Festa, instalada las pasadas fiestas de San Jorge en los jardines municipales de La Glorieta. El Gobierno local, del PSOE, califica que el certamen ha repetido el éxito de la primera edición. Según afirma, la celebración de las Entradas en sábado “aumentó la afluencia de gente, sobre todo de fuera de la ciudad”. El primer día de los Moros y Cristianos fue el de mayor afluencia en la feria. Uno de los objetivos del certamen es completar la oferta gastronómica de la zona Centro, desbordada por la demanda. “La feria permite que 14 establecimientos hosteleros de otros barrios de la ciudad puedan ofrecer sus servicios durante los días de fiesta, sin ser una competencia directa ya que, otros años, era complicado poder comer en el Centro porque está todo reservado con semanas de antelación”, afirma la concejal de Consumo, María Baca. “Ha sido una oportunidad para las empresas locales. Muchas de fuera quisieron participar ya que conocen la atracción turística de nuestras fiestas y querían aprovecharla, pero siempre ha tenido preferencia el sector de la restauración de Alcoy, tal como demuestran los 14 establecimientos de los 15 que han trabajado a lo largo de las fiestas de Moros y Cristianos», resalta la regidora. Baca se muestra satisfecha por la consolidación del certamen: “La gente ya sabe que está la Glorieta para poder ir a comer en diferentes momentos de las fiestas sin reserva y sin tener que desplazarse fuera de las calles por donde discurren los actos oficiales en un espacio más informal, y complementario al resto de la restauración tanto del centro de la ciudad como de otras zonas”, declara. La edil avanza que “seguiremos trabajando en los próximos años para continuarla y mejorarla, siempre pensando en las necesidades de las alcoyanas y los alcoyanos”.