The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA La feria Textil hogar regresará a València en septiembre de 2020 La organización de Home Textiles Premium anuncia que el certamen se celebrará entre los días 22 y 25, junto a la convocatoria de Hábitat, para ampliar el perfil del comprador profesional viernes, 08 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/11/2019) Home Textiles Premium by Textilhogar vuelve a València en 2020 para dar un impulso a este certamen. La organización, con el apoyo de Ateval, ha decidido celebrar, de nuevo, la feria del textil para el hogar, decoración y tapicería en Feria Valencia tras cinco ediciones en Madrid. Máximo Solaz, director del certamen, explica que hace cinco años, y en el contexto de la crisis, se decidió exponer en la capital del país para "facilitar la visita, en esa época dura, al posible comprador" Unas convocatorias que "funcionaron bien" y ha llegado el momento en que "nos vemos con fuerzas de una feria importante, la única a nivel nacional del sector textil hogar, y decidimos evolucionar pasando a un recinto mejor, con mejores servicios y en una ciudad en la que tenemos comunicaciones excelentes", añade. La próxima edición será del 22 al 25 de septiembre, coincidiendo con Feria Hábitat ya que "coincidiendo los dos, podemos ampliar nuestro número y perfil de visitante profesional y esto supondrá un mayor negocio para nuestro firmas expositoras", asevera Solaz.