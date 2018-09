La feria textil impulsa la apertura de mercados

The examples populate this alert with dummy content

AUDIO Hora 14 Alcoy (12/09/2018) “Profesionales de alto nivel y capacidad de compra”. Es el perfil objetivo de cliente que busca la feria Home Textiles Premium, la nueva Textilhogar. El certamen refuerza este año la promoción entre clientes internacionales para consolidar el incremento de las exportaciones. Entre 2013 y 2017 las empresas textiles valencianas aumentaron sus ventas al exterior en un 21,2%. En el primer semestre de 2018, las firmas valencianas han exportado productos valorados en 157,9 millones de euros, un 5,9% más que en el mismo periodo del año anterior. La feria quiere ser un motor para mejorar ese registro. La directora del área de Internacionalización de la patronal Ateval, Leila Bachetarzi, ha admitido que el objetivo es “reforzar el negocio exterior de un sector tradicionalmente exportador y que la feria sea un impulso para la búsqueda de nuevos mercados”. Hasta el viernes, compradores y prescriptores internacionales procedentes de hasta 33 mercados diferentes recorrerán las tres zonas de muestra que la feria ofrece en la Caja Mágica de Madrid. Según la organización, son “cerca de un centenar de profesionales con un alto poder de compra y que han sido seleccionados dentro de la campaña de invitación de compradores internacionales a la feria”. La acción la han coordinado la patronal textil ATEVAL con el apoyo de IVACE Internacional e ICEX. La feria busca aquellos mercados con más potencial para la internacionalización del sector y que ofrezcan “más retorno para los 84 expositores”. Este año se han incorporado compradores procedentes de Australia, Argentina, Bulgaria, Chipre, Ecuador, Estados Unidos, Eslovenia, Estonia, Grecia, Irlanda, Islas Mauricio, Líbano, Malta, Nigeria, Países Bajos, República Dominicana y Reino Unido. Se unen a compradores de países ya presentes en la última edición, como Armenia, Azerbaiyán, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Italia, Japón, Kazajistán, Marruecos, México, Polonia, Rusia y Sudáfrica. El perfil de los compradores es el de distribuidores, fabricantes de muebles tapizados o encargados de compras de grandes empresas, así como de prescriptores (arquitectos, decoradores e interioristas), interesados en abordar contactos comerciales en el entorno del negocio del contract. Los organizadores subrayan que una cuarta parte de los profesionales internacionales invitados a la feria pertenecen a este canal. Home Textiles Premium by Textilhogar también ha despertado el interés de prestigiosos medios de comunicación internacionales. Por la Caja Mágica transitan periodistas procedentes de países como Italia, Kazajistán, Líbano, México, Portugal y Rusia. Bachetarzi ha subrayado que estas acciones “permiten a las empresas expositoras actualizar y dimensionar su cartera de clientes con unos perfiles de compradores muy interesados en la calidad, innovación, diseño y versatilidad de las empresas españolas”. La directora de Internacionalización de Ateval ha ensalzado el perfil “altamente profesional y con un gran poder de compra” de los profesionales invitados, procedentes “tanto del canal de distribución como prescriptores especializados en firmas internacionales de prestigio y que operan en canales tan exigentes como el contract”.