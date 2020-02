The examples populate this alert with dummy content

CULTURA La Festa del Llibre de Muro avança la seua 25 edició al mes de març L'homenatge a l'autor local, Josep Lluis Peiró, es combina amb les activitats escolar, expositives i xarrades dels escriptors Gemma Lienas, Jorge Molins, Ivan Carbonell, Àfrica Pérez i Cristian Gálvez jueves, 13 de febrero de 2020 La Festa del Llibre de Muro arriba a la seua 25 edició i enguany es celebrarà al mes de març del 5 al 12. Els novel·listes barcelonins Gemma Lienas i Jorge Molins, els valencians Ivan Carbonell i Àfrica Pérez, i el mediàtic Christian Gálvez formen el planter d'autors que pasarán per la propera Festa del Llibre, que arriba a la 25 edició. Carmina Prats, bibliotecària municipal i alma mater de la iniciativa ha destacat en la presentació la ampla projecció de 125 d'autors que han acudit a aquesta cita. El escolars de Muro es faran ressó de aquesta presencia en diferents treballs. La implicació dels alumnes ha estat fonamental en el canvi de dates a març, com ha explicat la regidora de Educació, Xelo Cascant. "La celebració al mes de juny era més complicada per combinar amb les tasques lectives" La festa del Llibre arranca el 5 de març amb exposicions, projecció de vídeo, lectura dramatitzada i el homenatge in memoriam a Josep Lluis Peiró.