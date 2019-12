The examples populate this alert with dummy content

RECONEIXEMENT La festivitat de la Mare de Déu del Miracle ja és festa d'interès local La declaració de Festa d'Interès Local de la Comunitat Valenciana ha sigut atorgada per Presidència de la Generalitat després de la petició de l'Ajuntament contestà miércoles, 18 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/12/2019) La celebració de la Mare de Déu del Miracle de Cocentaina de el 19 d'abril ja compta amb la declaració de Festa d'Interès Local de la Comunitat Valenciana. L'Ajuntament contestà va presentar una sol·licitud a la Direcció General de Turisme a finals d'octubre i després d'estudiar la documentació, el Consell, en concret la Presidència de Generalitat, ha acordat resoldre de manera favorable la petició i concedir aquesta distinció honorífica. El president de la Pia Unió, José Luis Molina, càrrec compartit amb Ana Masanet, destaca el valor que aporta aquest reconeixement a un acte tan emblemàtic i estimat pels contestans. Aquesta designació coincideix amb l'any del V Centenari de l'Miracle de les llàgrimes de la patrona contestana. Dins dels actes d'aquesta efemèride, la Comissió del Centenari ha realitzat diferents romeries de l'icona de la Mareta per la Vila Comtal i les seues pedanies durant quatre caps de setmana.