MOROS Y CRISTIANOS La Fiesta acepta la Gloria mixta y que el sargento dirija escuadras femeninas La nueva Ordenanza mantiene la distinción de trajes y se someterá a votación el 23 de febrero miércoles, 08 de febrero de 2017 La Asociación de San Jorge plantea una nueva regulación para conseguir la participación de las mujeres en la Gloria y que una escuadra femenina pueda ser dirigida por el sargento en la Primera Diana. Con los cambios que deben ser aprobados el próximo 23 de febrero, la Fiesta subsana las lagunas que presentaba su ordenanza respecto a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los Moros y Cristianos. La propuesta que cuenta con el apoyo mayoritario de los primers trons, los mayorales y la Junta Directiva propone que la Gloria, el pregón de la Fiesta, sea mixta, es decir, que festeros de ambos sexos puedan compartir el desfile. Actualmente no está permitida formación mixta alguna. En cuanto a la Primera Diana, la nueva ordenanza deja claro que, en año de capitán, la filà deberá aportar 10 festeros puesto que el cabo siempre será el sargento. De este modo, tal y como había planteado la filà Chano, una escuadra de mujeres podrá ser dirigida por el sargento, un cargo desempeñado por hombres al representar un personaje considerado histórico. La propuesta de nueva ordenanza se basa en dos decisiones mayoritarias. La primera, mantener la diferenciación de diseños según género. Hombres y mujeres vestirán trajes diferentes con “perceptibles variaciones”. La segunda, diferenciar entre escuadra y formación. Las escuadras, que participan en la Primera Diana y en la Entrada, no podrán ser mixtas “por cuestiones de uniformidad y estética”, según señala el documento. En el caso de la Primera Diana, la estética del sargento siempre es diferente a la de los 10 componentes de la escuadra, independientemente de su género. El resto de actos está considerado como formaciones, en los que hombres y mujeres podrán participar de forma conjunta, tal y como viene sucediendo, por ejemplo, en las procesiones o en el Alardo. Los cambios deberán ser refrendados en la asamblea general que se celebrará el 23 de febrero, antes de las próximas fiestas, “tal y como se comprometió la Directiva”, según señala la Asociación. Las sesiones de trabajo celebradas en los últimos días han culminado meses de debate para determinar la participación de la mujer en la Gloria. Tras quedar descartada la propuesta de duplicar el acto para que hubiese una formación masculina y otra femenina, la Fiesta se decanta por que cada filà designe a un representante para ese acto, sin importar el género.