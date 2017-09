The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS La Fiesta de Alcoy busca a la mejor banda Las sociedades musicales de Muro y Cocentaina se disputan en el Calderón (sábado, 19.00 horas) el primer Premi Sant Jordi de interpretación de música festera viernes, 22 de septiembre de 2017 El teatro Calderón acoge este sábado la primera edición del Premi Sant Jordi de interpretación de música festera, organizado por la Asociación de San Jorge para conmemorar el bicentenario de la participación de las bandas de música en la Fiesta de San Jorge de Alcoy. La Unió Musical de Muro, el Ateneu Musical y la Unió Musical, ambas de Cocentaina, son las tres entidades que se disputan el primer premio, de 5.000 euros. El certamen comenzará a las 18.00 horas en la plaza de Ramón y Cajal, desde donde partirá un desfile de las tres bandas participantes y la invitada, la Societat Musical Nova d’Alcoi, hasta el teatro, cuyas localidades están agotadas desde hace semanas. Al certamen han confirmado su asistencia el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, el diputado provincial Javier Sendra, el alcalde de Alcoy, Antonio Francés, y las alcaldesas de Muro y Cocentaina, Jacqueline Cerdá y Mireia Estepa. La primera banda en participar será la Unió Musical de Muro, que abrirá repertorio con el pasodoble de presentación Ecos de Levante, de Gonzalo Barrachina. Todas las bandas interpretarán un pasodoble del maestro alcoyano, autor de la pieza declarada Himno de Fiestas hace ahora una centena de años. La pieza obligada para las tres bandas es Ibn Jafaixa, la marcha mora que Enrique Castró dedicó al poeta Joan Valls. La marcha cristiana que interpretará la banda de Muro es Marfil, del contestano José Vicente Egea. La Societat Ateneu Musical de Cocentaina será la segunda en subirse al escenario. Aparte de la pieza obligada, interpretará el pasodoble Goya y la marcha cristiana Catarsis, también de Egea. La Unión Musical Contestana cerrará la fase competitiva con el pasodoble Majos y majas y la marcha Alcázar de Elda, de Rafael Mullor Grau, uno de los componentes del jurado, del que también forman parte Eduard Terol y Daniel Ferrero. Durante su deliberación, la Societat Musical Nova d’Alcoi, invitada con motivo de su 175 aniversario, interpretará Turista, de Evaristo Pérez Monllor, Laia, marcha mora de Víctor Vallés ganadora del último premio de composición organizado por la Asociación de San Jorge, La despedida de Abu-Abdala, de Gonzalo Blanes, y Barranc del Sinc, de Rafael Mullor.