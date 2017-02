The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS La Fiesta aprueba la plena integración de la mujer La Asociación aprueba que hombres y mujeres compartan el desfile de la Gloria y que una escuadra femenina sea dirigida por el sargento en la Primera Diana viernes, 24 de febrero de 2017 La Asociación de San Jorge ha aprobado este jueves el cambio en su normativa para permitir la participación de las mujeres en la Gloria, el pregón de la Fiesta. Por amplísima mayoría también ha aprobado que el sargento pueda dirigir una escuadra femenina en la Primera Diana. La Fiesta mantiene la diferenciación de trajes entre hombres y mujeres, que por cuestiones estéticas, dice el texto, no podrán desfilar juntos en la Entrada ni en la Diana. Los cinco artículos reformados salieron adelante por no menos de 40 votos de 58 posibles. “Es importante el apoyo que ha tenido esta reforma, en la que hemos trabajado durante muchos meses”, afirma el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina. También satisfecho se mostró el primer tro de la filà Chano, Miquel Richart, que acompañado por festeras, agradeció que la reforma haya salido adelante. Fue esta filà la que propuso variar la norma para que las mujeres pudiesen desfilar junto a los hombres en la Gloria y la que, al margen de la ordenanza, pretendía que las mujeres desfilasen con el sargento en la Primera Diana. El nuevo texto se basa en la diferenciación entre escuadra y formación. Las escuadras, que participan en la Primera Diana y en la Entrada, no podrán ser mixtas por cuestiones de uniformidad y estética, según señala el documento, que permite que el sargento desfile al frente de mujeres porque su traje siempre es diferente al de la escuadra, ya sean hombres o mujeres. El resto de actos está considerado como formaciones, en los que podrán coincidir los diseños masculinos y femeninos tal y como viene sucediendo, por ejemplo, en las procesiones o en el Alardo. Tras más de un año de debate interno, la Fiesta mantiene la diferenciación de diseños según género. Hombres y mujeres vestirán trajes diferentes con perceptibles variaciones. La nueva ordenanza recalca que cada fester deberá vestir el diseño que le corresponde según su género. Actualmente hay festeras, como Nuria Martinez, de los Alcodianos, que incumple la norma, puesto que se niega a vestir el diseño femenino y sigue participando vestida de hombre.