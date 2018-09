The examples populate this alert with dummy content

SEMANA MODERNISTA La Fiesta cabalga entre épocas Miles de personas colman las calles para aplaudir la Gloria del Cavallet, el acto más multitudinario de la Fira Modernista domingo, 23 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El poder de convocatoria de la Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy no entiende de épocas. Miles de personas abarrotaron este sábado las calles del Centro para presenciar la Gloria del Cavallet con la que la Asociación de San Jorge se ha incorporado a la Fira Modernista. El desfile se ha convertido en el acto más multitudinario de la feria, que se prolonga este domingo. En la gloria participaron diez festeros representando a las antiguas filaes de caballería. “Pensamos que podíamos recuperar una forma particular de desfilar, con filaes de principios del siglo XX”, ha explicado el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, que fue uno de los que participó en el exitoso desfile. Junto a las actuales Realistas y Berberiscos, que desde los años 20 dejaron de ser caballerías, participaron las antiguas filaes de Cazadores, Húsares, Austriacos, Lanceros, Peaco, Árabes, Palestinos. Al frente de la formación estuvo Raúl Ponsoda, ataviado con el traje de otra filà desaparecida: Almohades. Al desfile, que partió a las 19.00 horas desde la Font Redona, la puso música la Unió Musical d’Alcoi, que interpretó el pasodoble El Magyar, compuesto a principios del siglo XX por Gabriel Parés. Las evoluciones de la formación sorprendieron al público, entusiasmado con el acto. La Gloria del Cavallet culminó una jornada en la que destacó por la mañana la manifestación obrera para reivindicar las jornadas laborales de ocho años. En La Glorieta destacaron los bailes del Grup de Danses Carrascal, así como la tómbola benéfica organizada por la asamblea local de Cruz Roja. CONSULTA EL PROGRAMA DE ACTOS