MOROS Y CRISTIANOS La Fiesta convoca la elección del Sant Jordiet La Asociación de San Jorge abre el plazo para presentar candidatos al principal cargo festero - La elección será el 15 de junio viernes, 19 de mayo de 2017 La Fiesta de Moros y Cristianos de 2018 echa a andar con la convocatoria de las bases para la elección del niño Sant Jordiet. La Asociación de San Jorge ha abierto el plazo para presentar las candidaturas de los niños que aspiran a suceder a Tomás Pascual, elegido para las últimas fiestas. El plazo de presentación expira el 13 de junio. La elección se realizará en la Asamblea General que la Asociación de San Jorge celebrará el día de Corpus Christi, el 15 de junio. En caso de haber más de un candidato, como es previsible, se realizará sorteo. Los candidatos, necesariamente protectores de la Asociación de San Jorge, deben cumplir 8 o 9 años en 2018. La candidatura puede ser presentada por un asociado o por una filà.