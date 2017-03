The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA La Fiesta convoca un certamen de bandas con 5.000 euros de premio El concurso de interpretación de música festera abre los Premis Sant Jordi, con los que la Asociación de San Jorge pretende reforzar su carácter cultural jueves, 09 de marzo de 2017 La Asociación de San Jorge ha convocado el Premi Sant Jordi de interpretación de música festera, dotado de un primer premio de 5.000 euros. El certamen de bandas se celebrará el 23 de septiembre en el teatro Calderón con la participación de tres sociedades musicales de entre 45 y 65 músicos. El presidente de la Asociación, Juan José Olcina, explica que el premio arranca este 2017 con motivo del centenario del Himno de Fiestas y los 200 años de la participación de la primera banda de música en la fiesta. “Queremos celebrarlo de esta forma, pero que perdure en el tiempo”, manifiesta. Habrá un único premio de 5.000 euros. Las otras dos bandas tendrán una mención de 1.500 euros por participar. El jurado estará formado por Rafael Mullor, Eduard Terol y Daniel Ferrero. La Nova, por su 175 aniversario, será la encargada de cerrar el certamen, cuya relevancia destaca el alcalde, Antonio Francés. “Es una asignatura pendiente para una ciudad con la tradición musical de Alcoy”, manifiesta el primer edil. El asesor musical de la Asociación, Juan Luis Guitart, ha detallado que las bandas participantes en el certamen interpretarán un pasodoble de Gonzalo Barrachina, autor del himno de fiesta, la marcha mora IBN Ja faixa, dedicada a Joan Valls, de cuyo nacimiento se cumplen 100 años, y una marcha cristiana libre Este certamen de bandas es la primera modalidad de los Premis Sant Jordi, con los que la Asociación pretende potenciar su vocación cultural. “Uno de los fines de la entidad es fomentar la cultura y a ello vamos a dedicar una parte importante de los recursos económicos”, apunta. El plazo para inscribirse en el premio de interpretación, a través de la página web, concluye el 23 de junio. El 8 de julio se celebrará el sorteo de las tres bandas que tomarán parte en esta primera edición del premio.