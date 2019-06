The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS La Fiesta del 2020 ya tiene a sus nuevas caras Todos ellos recibieron las medallas por la mañana e hicieron su debut oficial en la procesión del Corpus Christi martes, 25 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/06/2019) Los cargos festeros de los Moros y Cristianos de Alcoy 2020 ya tienen nombres. Alfonso Moreno de la filà Muntanyesos y Rafael Tortosa de la filà Cordón, han sido nombrados como Capitanes, y Joaquín Brotonos, de la filà Cruzados, y Rafael Aracil, de la filà Ligeros, como Alféreces. Su presentación en público tuvo lugar en el marco de la asamblea de la Asociación de San Jorge, donde las dos filaes que inician ciclo de cargos festeros, cumplieron con la tradición de aceptar su compromiso para asumir estas funciones. Así, los alféreces aportaron sus fianzas en forma de bolsa los Ligeros y de campana los Cruzados. El presidente de la Asociación, Juan José Olcina, explicaba a Radio Alcoy, al acabar la asamblea, que había sido un momento muy emotivo, tanta la bienvenida de los nuevos cargos, como el adiós por parte del concejal de Fiestas, Raül Llopis, sustituido por Carolina Ortiz, y del Embajador Moro, Juan Javier Gisbert, que tiene en Óscar Martínez a su relevo. El Mossén Torregrosa 2020 será Víctor Hugo Ribes y las escuadras del mig serán para Labradores y Llana. La filà Navarros tendrá una escuadra especial por su 150 aniversario. Todos ellos, junto a Sant Jordiet 2020 Fernando Rius Mestre, la edil de Fiestas, Carolina Ortiz, así como nuevos cargos de la junta directiva, el conseller d'Honor, Josep María Segura, y el fester d'Honor, Rafael Mora, recibieron el pasado domingo las medallas que acreditan su incorporación a la entidad festera y participaron en su primer acto oficial: la procesión del Corpus Christi.