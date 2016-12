The examples populate this alert with dummy content

ESPORT EN 3D La fiesta del deporte local ya está en marcha Durante todo el fin de semana más de 3.500 deportistas participarán en más de 30 modalidades deportivas viernes, 10 de junio de 2016 escúchalo en AUDIO Esport en 3 D (10/06/2016) La fiesta del deporte local ya está en marcha en su quinta edición, el 3D, lo que conocemos por las 24 horas deportivas ha dado el pistoletazo de salida con la izada de bandera y encendido de la antorcha, este año a cargo de Santiago Blanquer y Luisa Palmer. Elementos que subieron al polideportivo Francisco Laporta, epicentro del deporte, componentes del Alcoy CF y del Club Ajedrez Alcoy. La fiesta del deporte continuará durante el sábado y el domingo. Las horas de mayor concentración serán el sábado por la tarde donde se disputarán todas las finales y se realizarán todas las exhibiciones.