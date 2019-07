The examples populate this alert with dummy content

CELEBRACIÓN La Fiesta del Verano llena La Glorieta de música y solidaridad En su segunda edición y organizada por el Rotary Club Alcoy Font Roja, contó con la colaboración del Ayuntamiento para recaudar fondos para pisos tutelados para jóvenes en riesgo de exclusión social que gestiona la Fundación La Salle Acoge martes, 09 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Glorieta fue el pasado sábado 6 de julio el eje de la solidaridad. El motivo, la segunda Fiesta del Verano de Rotary Club Alcoy Font Roja, un encuentro en el que ha colaborado el Ayuntamiento de Alcoy que ha tenido como objetivo solidario la implicación del segundo club rotario alcoyano con la iniciativa de pisos tutelados para jóvenes en riesgo de exclusión social que gestiona la Fundación La Salle Acoge. La calidad de los tres conciertos celebrados han convertido a esta Fiesta del Verano en un momento de intercambio único entre el arte y la solidaridad. Esjava, The Thone Wheels y Jesús Lara con el Cuarteto Atómico han mostrado de manera totalmente altruista cómo su música puede convertir una calurosa y ventosa noche de verano en un momento mágico disfrutado gracias al espectacular montaje de luces y sonido preparado con el apoyo técnico de Babalú Group. Durante la noche ha habido momentos para encuentros, conversaciones y complicidades en el ámbito de una celebración solidaria presidida por el buen ambiente que comparten los socios de Rotary Club Alcoy Font Roja, quienes continúan con la intención de poner sus manos a trabajar en acciones, que como esta Fiesta del Verano, permita mejorar la comunidad. Junto a los conciertos, ha habido otras actividades, como una ruleta de la fortuna con regalos directos que ha entusiasmado a los participantes, cena de ‘plantaíllo’ al más puro estilo de nuestras comarcas con embutidos y cocas, degustación de bebidas o el sorteo de un fin de semana en el hotel SH Villa Gadea de Altea. Son muchas las empresas y entidades las que han querido colaborar con el fin benéfico de esta fiesta: Inmobiliaria JBC, SEA Eventos, Nuevos Vinos, Distribuciones Jacarilla, Licores Sinc, Cárnicas Catalá, Camelot, Amstel, Stap, Aura+, Panadería Sofía, Saneamientos Gibeller, Espabrok Seguros, Electrodomésticos Benavent, La Tía Tula, Ana Rodriguez i Jordi Linares Abogados Alcoy, Graniçats La Bruixa, Generali Club Platinum y Plaça 78, así como el mencionado apoyo técnico de Babalú Group. Igualmente, ha sido importante el apoyo del Ayuntamiento de Alcoy, Cruz Roja y los tres grupos que han actuado: Esjava, The Thone Wheels y Jesús Lara con el Cuarteto Atómico.