MOROS Y CRISTIANOS La Fiesta desembarca en Fontilles Doce filaes concentran en horas la trilogía alcoyana para animar a los residentes del sanatorio San Francisco de Borja sábado, 14 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La Fiesta de San Jorge ha desembarcado este sábado en el sanatorio San Francisco de Borja de Fontilles. Como cada octubre desde hace 67 años, los Moros y Cristianos han trasladado su alegría a los 50 enfermos de lepra que siguen recibiendo tratamiento, así como a los residentes del geriátrico. Doce filaes representan a la Fiesta alcoyana en este acto de solidaridad festera. La música ha comenzado a sonar a las diez de la mañana con la Diana. La presencia de los cargos festeros de 2017 ha destacado en la procesión hasta la iglesia, donde se ha celebrado la tradicional misa. Alféreces, capitanes y Sant Jordiet son los encargados de repartir regalos y esperanzas entre los usuarios de los diferentes pabellones del sanatorio: el hospital Padre Ferris, la residencia San Francisco de Borja y la de matrimonios. Esa visita deja algunos de los momentos más emocionantes. "Nos esperan cada año. No podemos fallarles", afirma Rafael Palmer, portavoz de la peña Fontilles. "La peña nació hace 75 años para dar apoyo a los enfermos. Entonces había muchos, pero sigue habiendo, por eso seguimos organizando esta visita", razona Palmer. La peña espera superar los 12.000 euros en donativos. Es la aportación solidaria de Alcoy hacia el sanatorio. Los actos seguirán esta tarde, a las 16.00 horas, con la Entrada de Moros y Cristianos, que rememorará las vivencias del pasado abril en la ciudad. El bando moro será el primero en desfilar. Tras el paso de los cristianos, el sanatorio volverá a recuperar la tranquilidad que ha trastocado la visita de los alcoyanos.