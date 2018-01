The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS La Fiesta desliga la Revista del descubrimiento del cartel La presentación de la publicación se adelanta al 22 de marzo en el Círculo Industrial – El fotógrafo Paco Grau dona al Casal su archivo de imágenes festeras viernes, 26 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/01/2018) La presentación de la Revista de Fiestas se celebrará el 22 de marzo en el Círculo Industrial. Por primera vez el acto se desarrollará al margen del descubrimiento del cartel anunciador de la Fiesta, al que precedía. El objetivo del cambio es “resaltar la importancia de la publicación”, según manifestó el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, durante la asamblea de la entidad, celebrada el jueves por la noche en el Casal. Hasta ahora la Revista se presentaba en el teatro Calderón el 1 de abril, justo antes de que fuese descubierto el cartel anunciador. “Queremos que la Revista tenga un protagonismo propio, por eso la avanzamos para que no quede eclipsada por el cartel”, añadió Olcina. El acto se desarrollará en el Círculo Industrial. Será más íntimo y servirá para rendir homenaje a los colaboradores habituales de la publicación. Para el 31 de marzo, día este año del descubrimiento del cartel, la Asociación de San Jorge ha organizado Vespra d’abril, un espectáculo que contará con contenidos audiovisuales, danza y música en directo. El evento se desarrollará en el teatro Calderón. Estas variaciones son las principales novedades del programa de actos presentado por la junta directiva a la asamblea, que ratificó el adelanto a las 8.30 horas del inicio de la Segunda Diana. En la reunión del jueves quedó aprobada la liquidación de las cuentas de 2018, que arrojaron unas pérdidas de 8.000 euros, así como el presupuesto para este año, que asciende a 830.720 euros. En el inicio de la asamblea, el fotógrafo Paco Grau hizo entrega de su archivo personal de imágenes festeras, fruto de más de 40 años de trabajo. El Casal pasa a custodiar más de 43.000 negativos. Grau, que recibió la ovación por parte de la asamblea, reconoció que “el Casal es el lugar idóneo para conservar este material”.