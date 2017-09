The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS La Fiesta evoca el recuerdo de su poeta La torre Na Valora acoge este sábado (18.30 horas) una representación extraordinaria de la versión valenciana de la Embajada Cristiana, traducida por Joan Valls sábado, 30 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (30/09/2017) La Asociación de San Jorge va a rendir homenaje al poeta Joan Valls, en el centenario de su nacimiento, con una representación extraordinaria de la versión valenciana de la Embajada cristiana. Será este sábado, 30 de septiembre en la Torre Na Valora, parte de las murallas medievales de Alcoy. La Fiesta se une con esta iniciativa a l’Any Joan Valls, declarado para este 2017 por el Ayuntamiento de Alcoy. El escritor alcoyano adaptó la métrica de las embajadas y tradujo al valenciano el texto original de las embajadas, de autor desconocido. De aquella traducción se cumplen exactamente 50 años. Para representar esta embajada la Asociación se ha decantado por organizar una fiesta en plenas murallas medievales. Dirigido por Carlos Taléns, el homenaje contará con los dos embajadores, Ricard Sanz y Juan Javier Gisbert, así como con una escenografía especial para decorar la torre Na Valora. La representación será a las 18.30 horas. Tras la representación, la Societat Musical Nova, a la que perteneció Valls, ofrecerá un recital de piezas festeras clásicas. Este acto extraordinario no es el único con el que la Fiesta de Alcoy recuerda a Joan Valls en el centenario de su nacimiento. El festival de teatro del Mig Any (días 13 y 14 de octubre) se celebrará de forma extraordinaria en el teatro Calderón para poner en escena la obra La visita del blavet a través de un montaje dirigido por Francisco Aznar.