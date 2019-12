The examples populate this alert with dummy content

NOCHEVIEJA La fiesta fin de año tendrá música en directo El grupo alcoyano Ceda El Paso compartirá cartel con los dj's Damián y Reve Disco Club - No faltará el concurso de disfraces, la ludoteca para los más pequeños, las proyecciones de luz y sonido y este año una barra como novedad martes, 17 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/12/2019) Los alcoyanos Ceda el Paso animarán la fiesta de fin de año. Compartirán cartel con los dj’s Damián y Reve Disco Club. La Nochevieja en La Bandeja recupera la música en directo de la mano de Ceda el paso. Dos de los componentes del grupo alcoyano agradecen la oportunidad de mostrar su música orientada para todos los públicos con temas de los 60, 70, 80 y 90 muy conocidos. La organización mantiene el concurso de disfraces con premios de 300 euros para el primer clasificado y para el segundo un lote de copas. También habrá ludoteca infantil a partir de los 3 años en la sala Àgora. Para ambos es necesaria la inscripción previa. Tomás Tomás, gerente de Sea Eventos, empresa organizadora ha explicado que se trata de una cita cada año más consolidada para el cambio de año entre los alcoyanos. Esta Nochevieja contará con la instalación de una barra como novedad este año y se realizarán proyecciones de luz y sonido sobre la fachada del Ayuntamiento a cargo de RMS Audio, desde quince minutos antes de las campanadas, cuando empiece el acto.