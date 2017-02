The examples populate this alert with dummy content

CARNAVAL DE MURO La fiesta que hermana la comarca Muro cumple este fin de semana la tradición carnavalesca más arraigada en L'Alcoià y El Comtat viernes, 24 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (24/02/2017) Muro cumple este fin de semana la tradición carnavalesca más arraigada de la comarca. En el desfile de canaval, que arranca a las 19.00 horas de la Avenida de Alcoy, se espera una participación cercana a las 3.000 personas, de las que 900 optan a los premios del concurso convocado por el Ayuntamiento de Muro. Los premios son de 325 euros, 225 euros y 170 euros para primer, segundo y tercer clasificado, respectivamente. Carol Ibáñez, concejal de Turismo, ha destacado este viernes en Hoy por Hoy Alcoy el buen ambiente de "hermandad" que ha hecho imprescindible el Carnaval de Muro. La comitiva se completa con la participación de 14 carrozas, 3 batucadas en directo y la implicación de los ballets locales.