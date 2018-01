The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ La Fiesta regala juguetes a 50 niños de familias desfavorecidas La Asociación de san Jorge colabora con Asprohal en el reparto de regalos celebrado en el Museu Alcoià de la Festa jueves, 04 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación de San Jorge entregó este miércoles regalos a 50 niños de familias desfavorecidas. La Fiesta ha colaborado con la asociación Asprohal, dedicada a la ayuda de personas sin recursos. La Asociación de San Jorge ha financiado la compra de los juguetes que repartió el Emisario Real, acompañado de pajes de los reyes Magos. El acto se desarrolló en el patio del Museu Alcoià de la Festa y contó con la colaboración de jugadores del Club de Fútbol Ciudad de Alcoy. Los niños pudieron recoger sus regalos y disfrutar de una merienda junto a sus familiares en este acto de solidaridad. En estas fiestas navideñas, la Asociación de San Jorge también ha colaborado en la campaña de recogida de botellas de butano para las familias con problemas económicos. Como cada año, la Asociación de San Jorge se encarga, además, de organizar los desfiles de la trilogía de los Reyes Magos de Alcoy.