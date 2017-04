The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS La Fiesta rompe moldes Los Moros y Cristianos de Alcoy inician con el desfile matinal marcado por la primera escuadra mixta sábado, 22 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (22/04/2017) La Fiesta de San Jorge ha comenzado con un momento histórico: la formación, por primera vez, de diez mujeres dirigidas por un hombre en un acto oficial. La primera escuadra mixta. Diez mujeres de la filà Chano han arrancado el desfile comandadas por el sargento moro, Daniel Méndez. Ha sido en el ecuador del desfile que abre los Moros y Cristianos de Alcoy. El acto ha comenzado con una temperatura más propia de la Cabalgata de Reyes que de las fiestas abrileñas. A las 5.45, tras el izado de la bandera cristiana en el castillo y el rezo del Ave María, el sargento cristiano, Javier Lerma, ha abierto el desfile con la filà del capitán, los Almogávares. Con buen ritmo han salido las filaes cristianas. La arrancada de las festeras de la filà Chano ha generado emociones. La escuadra mixta ha sido posible gracias a la reforma de la normativa festera que, al considerar al sargento como un personaje festero, permite a las mujeres formar con un hombre solo en este caso puntual. La Primera Diana ha presentado otra novedad: la recuperación del trayecto tradicional. La escuadra que representa a cada filà ha vuelto a recorrer la calle de Sant Jordi y el tramo final de la avenida del País Valencià. Las escuadras han vuelto a acabar ante el Ayuntamiento, el mismo punto donde ha comenzado el acto.