MOROS Y CRISTIANOS La Fiesta se ajusta a la nueva norma para duplicar la pólvora del Alardo El reparto de la pólvora se desarrollará en el albergue canino y los festeros sin experiencia en el acto deberán someterse a un curso de formación viernes, 22 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación de San Jorge y el Ayuntamiento de Alcoy han acordado las medidas para ajustar el acto del Alardo a la nueva reglamentación de explosivos y duplicar la cantidad de pólvora disponible, de uno a dos kilos por festero. El reparto de la pólvora se desarrollará en el albergue canino, de propiedad municipal, y los festeros que no tengan acreditados dos años de experiencia en el disparo se someterán a un curso de formación que impartirá el instituto tecnológico textil, Aitex. El objetivo de la Fiesta de Alcoy es cumplir la instrucción técnica complementaria al nuevo Reglamento de Explosivos, aprobado el pasado mes de marzo. La nueva legislación amplía la cantidad de pólvora a disposición de los festeros, que podrán quemar hasta dos kilos. El reparto del material se desarrollará los días 20 y 21 de abril en el albergue canino municipal. El Ayuntamiento de Alcoy ha cedido las instalaciones para facilitar la distribución de la pólvora. Los festeros deberán recogerla ya introducida en la cantimplora que utilizarán en el disparo. La nueva normativa obliga a los disparadores a superar un curso de formación. De esta medida están exentos aquellos festeros, la mayoría, que acrediten dos años de experiencia en el acto durante al menos dos de las tres últimas fiestas de Moros y Cristianos. El Ayuntamiento ha certificado el listado de disparadores con esa experiencia. Aquellas personas que no hayan disparado en los últimos años o que cumplan 18 –edad mínima para disparar- deberán cursar la formación. El instituto tecnológico del textil, Aitex, como centro homologado, acreditará a los participantes. Los técnicos del centro de investigación ya han definido el programa formativo, que ha sido verificado y aprobado por el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de España en Alicante. El curso tendrá cuatro horas de duración y se impartirá los días 20 y 27 de enero y el 3 de febrero. El festero solo tendrá que participar uno de esos días. El presidente de la Asociación, Juan José Olcina, resalta el trabajo desarrollado entre la Junta Directiva y el Ayuntamiento para que la Fiesta de Alcoy se ajuste a la nueva normativa, que extrema las medidas de seguridad pero amplía la cantidad de pólvora disponible. “Llevamos más de un año trabajando en la aplicación del nuevo reglamento, que, pese a las dificultades, permitirá conservar el esplendor de un acto único como el Alardo de la Fiesta de Alcoy”.