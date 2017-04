The examples populate this alert with dummy content

DIFUSIÓN La Fiesta se promociona en 5,5 millones de cupones de la ONCE Los Moros y Cristianos protagonizan el cupón del sorteo del próximo 22 de abril miércoles, 12 de abril de 2017 Cinco millones y medio de cupones de la ONCE van a promocionar la Fiesta de Alcoy el próximo Día de las Entradas. La ONCE ha dedicado a los Moros y Cristianos el cupón de fin de semana del sábado, 22 de abril. La imagen representativa la ha diseñado el asesor artístico de la Asociación de San Jorge, Ignacio Trelis. En la presentación del cupón, el alcalde, Antonio Francés, ha destacado la gran oportunidad que ofrece la ONCE para reforzar la difusión de la Fiesta. El regidor subraya la coincidencia de la aparición de los Moros y Cristianos en el cupón de un día “en que toda España está pendientes de Alcoy por las Entradas”. El diseño del cupón es obra del asesor artístico de la Asociación de San Jorge, Ignacio Trelis, que intentado “incorporar el máximo número de elementos representativos de la Fiesta”. De esta forma, figuran la imagen ecuestre de San Jorge, el Alardo, la enramada o la música. “Hay muchos detalles y referencias en un espacio muy reducido”, añade Trelis. El director de la ONCE en Alcoy, José Gregorio Gisbert, ha agradecido la colaboración de la Asociación de San Jorge y ha señalado que dedicar un cupón a las fiestas de Alcoy es la forma que tiene la ONCE de “devolver a la sociedad el apoyo que nos concede comprando nuestros productos, lo que al final deriva en las personas con discapacidad”.