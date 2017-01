The examples populate this alert with dummy content

ACUERDO La Fiesta y la música se unen para fomentar la cultura La Asociación de San Jorge y Amigos de la Música firman un convenio de colaboración para dinamizar sus actividades y desarrollar proyectos conjuntos lunes, 23 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/01/2017) La Asociación de San Jorge y Amigos de la Música han firmado este lunes un convenio de colaboración para promocionar la cultura y aumentar los servicios a sus socios. Las dos entidades promocionarán respectivamente las actividades de la otra. Los socios tendrán derecho a descuentos y a acceder a entradas gratuitas para diferentes actos. El principal objetivo, como ha explicado el presidente de la Asociación, Juan José Olcina, es “reforzar el carácter cultural” de la entidad organizadora de las fiestas de Moros y Cristianos. La entidad se compromete a difundir las actividades de Amigos de la Música, a ofrecer entradas gratuitas para los espectáculos de teatro festero y a ceder la iglesia de San Jorge para celebrar recitales de órgano. Amigos de la Música, por su parte, ofrecerá descuentos a los socios del Casal para dos de sus espectáculos de temporada y ofrecerá entradas gratuitas para todas sus actividades. Los asociados de la Asociación de San Jorge tendrán dos meses gratis de la cuota anual de Amigos de la Música. Las entradas gratuitas las repartirán las entidades por sorteo entre sus socios. Alfonso Jordà, presidente de Amigos de la Música, subraya que el convenio “refleja por primera vez por escrito la continua colaboración entre las dos entidades”. Una relación que se remonta a 1984, un año después de la fundación del colectivo, cuando la Asociación de San Jorge se convirtió en socio protector de Amigos de la Música. Para la entidad es muy importante poder colaborar en la actividad musical del órgano de la iglesia de San Jorge. La firma del convenio se produce en un año de mucha relevancia musical para la Fiesta. “Celebramos el centenario del Himno de Fiestas y el bicentenario de la presencia de bandas en los Moros y Cristianos”, recuerda Olcina. Alfonso Jordà no duda de que el convenio “será muy beneficioso” para los dos entidades.