MOROS Y CRISTIANOS La filà Cides, protagonista de los premios Samarita Ha logrado tres galardones, Mejor Roponà, Mejor Diseño Original y Mejor Escuadra Cristiana, los dos últimos por la Escuadra del Mig - La filà Magenta ha sumado dos premios por mejor Escuadra Especial Mora y por mejor cabo batidor martes, 12 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La innnovadora escuadra del Mig de los Cides y la Magenta han sido los protagonistas de la VI edición de los premios Samarita. La filà ganadora de la edición 2019 de los premios que otorga la Asociación Cultural Samarita ha sido los Cides, puesto que se impusieron en los galardones a la Mejor Roponà y al Diseño Original y a la Mejor Escuadra Cristiana, estos dos últimos por la Escuadra del Mig, elaborada por Santiago Carbonell y Víctor Ferrer, a partir de la idea original de José Miguel Piñero. Carbonell y Ferrer también se hicieron con el premio a la mejor escuadra especial mora por el capitán de la filà Magenta. De esta filà ha sido reconocido Edgar Sanz como mejor cabo batidor por su escuadra de blancos. L’arrancà d’Escuadra Mora ha sido para el actual embajador moro, Óscar Martínez, por la filà Cordón, y la Cristiana para Agustín Tárraga de la filà Andaluces. Por último, la mejor arrancà de Diana ha sido para Eugenio Pascual de los Realistas y el Artestà d’Or para Isaias Vélez de Festa Alcoi por la escuadra de negros de la filà Cordón. El músico Gregorio Casasempere ha recibido el premio al personaje festero y Destilerías Sinc como entidad colaboradora. A la gala asistieron 210 personas y se recaudaron 1.100 euros solidarios para el Economato Interparroquial de Cáritas.