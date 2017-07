The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES La Filà Judíos lleva la fiesta a Benilloba Cerca de un centenar de miembros de la comparsa alcoyana participaron en el ensayo organizado por la banda de música LaFilbe lunes, 24 de julio de 2017 La Filà Judíos ha llevado la fiesta de Moros y Cristianos hasta Benilloba. Alrededor de 100 festeros de la comparsa mora de Alcoy viajaron en dos autobuses y en coches particulares hasta la localidad del Comtat para participar en el ensayo festero organizado por la banda de música de Benilloba, LaFilbe. En el acto, con una cena previa en el restaurante Les Moreres, también participaron representantes de las tres filàs de Benilloba, Cristians de la Palmera, Moros de l’Arrabal y Moros del Castell. Una fusión única de fiesta y sentimientos entre dos localidades de la que fueron testigos vecinos de Benilloba.