MOROS Y CRISTIANOS La filà Mudéjares premia el mejor castillo de fiestas realizado por niños El concurso de castillos convocado por el Sant Jordiet 2018, Juanjo Valls Fuster, premia a Adrián Mira, Fernando Vicens y Mireia Rajo y Sandra Gómez, ganadores de cada una de las tres categorías del certamen lunes, 16 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La filà Mudéjares otorgó el pasado sábado los premios del concurso de castillos de fiestas convocado por el Sant Jordiet 2018, Juanjo Valls. El protagonista de estos Moros y Cristianos fue quien dictaminó el veredicto, junto a un jurado al que se sumaron el concejal de Fiestas, Raül Llopis, el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina y los correspondientes capitanes y alféreces moros y cristianos, además de Jordi Peidro, en representación de la filà que acogió los premios. El resultado fue, para la categoría benjamín -niños de 6 y 7 años-, para Adrián Mira Lillo; el ganador de los alevines -7 y 8 años- fue Fernando Vicens Cánovas y en la categoría infantil fueron Mireia Rajo y Sandra Gómez las que se alzaron con el premio. Enhorabuena a todos desde Radio Alcoy.