The examples populate this alert with dummy content

RODAJE La Film Office de Alcoy abre una bolsa de trabajo En principio para cubrir una demanda laboral por parte de una productora que rodará una serie para A Punt en Alcoy a partir de marzo - Los interesados formarán parte de una base de datos para futuros proyectos miércoles, 08 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/01/2020) La Film Office de Alcoy abre una bolsa de trabajo para cubrir la demanda laboral de una productora. La oficina que gestiona el rodaje de proyectos audiovisuales en la ciudad solicita perfiles de profesionales en el mundo del cine y la televisión en atención a la demanda de una productora que está preparando una serie de televisión que emitirá la televisión autonómica A punt y que se rodará en Alcoy a partir de marzo. La concejala de Turismo, Lorena Zamorano, detalla los puestos de trabajos a cubrir: ayudante de producción, auxiliar de producción, ayudantes de dirección, script, operadores de cámara, ayudantes de cámara, auxiliares de cámara, vídeo assistent, gaffer, eléctricistas, personal para el departamento de arte, atrezzistas, estilistas, ayudantes de vestuario, jefe de maquillaje, ayudante de maquillaje, ayudante de peluqueria, jefe de sonido, operadores de sonido y microfonistas. A todos ellos se les pide algo de experiencia en cine o televisión. Los aspirantes han de presentar el currículum en la Tourist Info donde se encuentra la Film Office. Los datos pasarán a formar parte de la página web de la oficina para futuros proyectos. También podrán acudir personas interesadas en hacer de figurantes. Además Alcoy ha despertado de nuevo el interés de Movistar que ha buscado localizaciones por la zona para rodar otra serie, según ha apuntado la edil de turismo.