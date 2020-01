The examples populate this alert with dummy content

RODAJES La Film Office Alcoy reimpulsa su actividad La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, ha estado en Radio Alcoy y ha explicado detalles sobre su actividad en la actualidad, así como sobre la trayectoria de esta entidad vinculada a la Tourist Info viernes, 31 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (31/01/2020) La Film Office Alcoy encara una nueva etapa. Tras un tiempo de parón, la concejal de Turismo, Lorena Zamorano, ha explicado en Radio Alcoy que se está trabajando para volver a impulsar su labor con la creación de una bolsa de trabajo tanto de extras como de personal técnico, como de conseguir que la ciudad sea sede de rodajes de series y de películas como ya pasó recientemente con Dime quién soy de Movistar y están previstos nuevos rodajes en este 2020.