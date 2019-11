The examples populate this alert with dummy content

TOTS SANTS La Fira convoca a autoridades, comerciantes y público Cocentaina inaugura la 673 edición de su feria en presencia de numerosos cargos políticos, en el primer día de campaña electoral - El buen tiempo anima a miles de visitantes a buscar algo que firarse en Cocentaina viernes, 01 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La 673 edición de la Fira de Tots Sants de Cocentaina ya está en marcha. Como es tradicional ha arrancado con la lectura del Privilegi, el documento de Pere IV que autoriza su celebración, que este año ha realizado el magistrado Miguel Soler. El Ministro en funciones de Ciencia y Tecnología, Pedro Duque, ha acompañado al pregonero de la Fira en el balcón del Palau Comtal. La coincidencia este año con el arranque de la campaña electoral ha propiciado una imagen inédita que ha unido a representantes de la administración central, la autonómica, la provincial y la local. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig ha anunciado nuevas ayudas al certamen que este año suma a la declaración de BIC del año pasado la de Fiesta de interés Turístico Internacional. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se ha sumado al compromiso de apoyo económico a Cocentaina y su feria a través del Patronato de Turismo. Los consellers Rafael Climent, Mireia Mollá y Carolina Pascual tampoco han querido perderse el principal evento de Cocentaina. Tras la inauguración, las autoridades ha recorrido gran parte de los 600 expositores que se reparten en los cerca de 300.000 metros cuadradros de superficie expositiva y zonas de aparcamiento que ocupa la Fira y que estará abierta hasta el próximo domingo.