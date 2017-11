The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA La Fira culmina con más de 420.000 visitantes La alcaldesa, Mireia Estepa, y la concejal Mariona Carbonell hacen balance de la 671 edición del certamen domingo, 05 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La Fira de Tots Sants de 2017 es historia. Ha finalizado oficialmente con un espectáculo en la plaza del Pla, aunque por las calles contestanas seguía el rio incesante de visitantes recorriendo las paradas y apurando las compras. La Fira ha reunido a más de 420.000 personas. Hasta el sábado, según el dato oficial del Ayuntamiento, habían pasado por la villa condal 343.000 personas. A escasos minutos del cierre del certamen la alcaldesa, Mireia Estepa, y la concejal de Fira, Mariona Carbonell, hacen balance de la edición de este año.