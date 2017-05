The examples populate this alert with dummy content

MOSTRA DE TEATRE La fira dels sentiments La Mostra número vint-i-set obre el teló aquest dissabte amb Faula Teatre viernes, 26 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Mostra de Teatre d'Alcoi (26/05/2017) Més de 300 professionals es donen cita a la ciutat des de dissabte 27 de maig fins el divendres 2 de juny. ¿El motiu? La fira de les fires del País Valencià, la Mostra de Teatre d'Alcoi. Pel laboratori d'experiments, durant una setmana, passaran 29 companyies, amb 31 funcions, que es posaran a prova davant d'un públic ben exigent i, sobretot, pensant en els més menuts. I precisament aquest és l'espectador a qui s'adrecen les primeres propostes; dolces i emotives. La Mostra arranca el dissabte amb una obra de Faula Teatre, en companyia de les escoles de dansa de la ciutat: Sentiments. La funció és a les set de la vesprada al Teatre Calderón. Als més menuts, els nadons, els toca el torn el diumenge. Da.Te Danza porta Akari, a les 11.15 i a les 12.30 hores, al mateix espai. Aquest és el menú. ¿T'agrada? Doncs escolta el nostre programa especial dedicat a la prèvia de la Mostra, tot just un dia abans de què els nostres carrers s'omplin de teatre i sorpreses. no et perdis ni una de la mà de Radio Alcoi.