The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA La Fira expondrá los proyectos innovadores desarrollados en Aitex Esta exposición está incluida en la Fira Tecnológica de la forma parte además el Campus de Alcoy de la UPV miércoles, 18 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (18/09/2017) El Ayuntamiento de Cocentaina y el Instituto Tecnológico del Textil (AITEX) han firmado un acuerdo por el que se coordina la participación de AITEX en la edición de este año, la 671, de la Fira. Los visitantes que se acerquen al espacio de AITEX en la Fira podrán ver los trabajos y proyectos más recientes del sector. Esta exposición forma parte de la Fira Tecnológica, ubicada este año en la calle Ausias March. De ella forma parte, además de Aitex, el campus de Alcoi de la UPV. En este 2017 la Fira Tecnológica se ha dividido entre el sector de la innovación y el de las tecnologías aplicadas al ocio. La alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, destaca la importancia de la participación de entidades como AITEX. "Nuestro objetivo sigue siendo ser un escaparate comercia, cultural y de conocimiento para los visitantes que llegan a nuestra localidad". La zona dedicada a las tecnologías ha sido un referente en los últimos años con la firma de convenios como el acordado con AITEX y que reafirma el compromiso con la tecnología y la ciencia. Vicente Blanes, director de AITEX, destaca que "con el objetivo de reforzar la dimensión institucional de AITEX se ha decidido la participación en la Fira para dar visibilidad del sector y mostrar que es una industria de vanguardia sobre los avances científico-tecnológicos".