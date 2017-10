The examples populate this alert with dummy content

CASTALLA La Fira de la Fantasia recibe la atención de más de 500 curiosos La primera edición del evento se ha celebrado en Castalla este fin de semana lunes, 23 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Medio millar de curiosos se han acercado este fin de semana a Castalla para disfrutar de la primera edición de la Fira de la Fantasia. El evento, organizado por la Cátedra Enric Valor de la Universidad de Alicante, el Centre Cultural Castellut, el Ayuntamiento y la Coordinadora pel Valencià, arrancó el sábado con una ruta literaria por el centro histórico, basada en las novelas Sense la terra promesa, de Enric Valor, y una conferencia sobre el léxico de las plantas en la literatura de Valor, a cargo de Vicent Brotons y Joan de Déu Martines. El domingo, la jornada comenzó con un almuerzo popular y la inauguración de la Fireta del llibre Fantàstic en Valencià. Las actividades continuaron con una ruta teatralizada sobre las rondallas de Valor y finalizó con un concierto de Dani Miquel y los Mamemimomúsics.