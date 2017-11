The examples populate this alert with dummy content

TOTS SANTS La Fira ha recibido ya casi la mitad del medio millón de visitantes que espera El fin de semana se presenta intenso para los organizadores, que han contabilizado ya más de 175.000 personas en las dos primeras jornadas viernes, 03 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Cocentaina afronta la recta final y se prepara para un fin de semana intenso de su Fira de Tots Sants. Si en las dos primeras jornadas, el registro de visitantes ha contabilizado en torno a 175.000 personas, la previsión de los organizadores es que al cierre del certamen, el próximo domingo, hayan pasado por la vila condal entre 400.000 y 500.000. Susana Reig, concejal de Fiestas y Tradiciones, aproximaba este dato en el programa Hoy por Hoy emitido desde Cocentaina. "No tenemos todavía el cómputo oficial, pero facilmente llegaremos al medio millón de visitas". Reig, que cuenta entre sus atribuciones además con el area de Limpieza Viaria, ha explicado que para el mantenimiento de la localidad, con el paso de tantos visitantes, se hace necesario a diario el establecimientos de turnos especiales. El servicio de limpieza, que integran 50 operarios mantienen en condiciones cada rincón las 24 horas del día, según ha explicado. La edil ha reiterado que el próximo lunes se mantendrá el cierre de las calles para facilitar la limpieza integran de la vía pública. "Sabemos que es una medida que incomoda a los vecinos, pero es necesaria para llegar a fondo a todos los rincones".