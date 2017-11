The examples populate this alert with dummy content

VÍDEO La Fira más diversa El análisis de las principales novedades y la divulgación de la oferta cultural, con música en directo, centran el recorrido de RADIO ALCOY por el certamen viernes, 03 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Cocentaina presume de organizar una Fira diversa, en la que el visitante puede encontrar de todo. Esa realidad ha quedado reflejada este jueves, segundo día de certamen, en los programas especiales de RADIO ALCOY. En Hoy por Hoy, vecinos y comerciantes han analizado la principal novedad de la Fira de 2017, la ampliación a través de 6.000 metros por la antigua travesía de la carretera nacional. La alcaldesa, Mireia Estepa, y la concejal de Fira, Mariona Carbonell, han revivido la apertura del certamen junto al compositor del himno oficial del certamen, Francisco Valor. Las novedades de la Fira tecnológica las han puesto en valor representantes de Aitex y del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. La concejal de Cultura, Marcela Richart, ha detallado la oferta de exposiciones, una de las cuales recuerda los 50 años del instituto Pare Arques. También desde Cocentaina ha emitido RADIO ALCOY los programas Ser Deportivos y La Ventana. En este último ha sonado la música en directo de Smokings Souls, que han llegado directamente desde Pego para actuar en la radio. Miembros de la Plataforma por la aplicación de la Ley de Dependencia han repasado sus 10 años de lucha, mientras que los comerciantes locales han valorado la repercusión de la Fira en sus establecimientos.