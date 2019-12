The examples populate this alert with dummy content

ESDEVENIMENT La Fira de Nadal de Xixona supera els 95.000 visitants Durant els quatre dies de duració d'aquest esdeveniment, els cent expositors s'han mostrat satisfets també per la xifra de vendes - Entre les novetats ha destacat la cervesa de torró martes, 10 de diciembre de 2019 Xixona ha superat els 95.000 visitants en la seua Fira de Nadal durant quatre dies superant en 10.000 els assistents de la passada edició. Els organitzadors, Ajuntament de Xixona i Associació d'Empresaris, Comerciants i Professionals de Xixona, han fet un balanç molt positiu per l'impacte econòmic i de promoció per a la localitat. En quant a la xifra de vendes també ha estat a un bon nivell i la satisfacció era generalitzada per part del centenar d'expositors, amb el torró tradicional com a el producte més buscat. Han destacat novetats com la cervesa de torró, els gofres o els capucino de torró, el torró amb safrà o una beguda energètica amb sabor a torró.