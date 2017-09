The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA La Fira pide más apoyo económico y promocional a la Generalitat Representantes municipales han mantenido una reunión con la directora de Turismo, Raquel Huete, para solicitar además revitalizar el espacio que acoge a los expositores turísticos, que crece en la próxima edición viernes, 22 de septiembre de 2017 Cocentaina reivindica más apoyo económico y promocional al gobierno autonómico para la Fira 2017. La alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, y la concejal de Fira, Mariona Carbonell, han mantenido una reunión con la directora de Turismo de la Comunitat Valenciana, Raquel Huete. En el encuentro han solicitado a la Agencia Valenciana de Turismo un mayor compromiso económico que, piden, vaya acompañado de un apoyo en la difusión de la Fira para mostrarla a nivel internacional. Un objetivo que, como explica Carbonell, pasa por dar un impulso al espacio que la Fira dedica al sector turístico. "Además, buscamos dinamizar el espacio de expositores del sector Turismo con folclore de la Comunitat, que este año aumenta tanto en metros cuadrados como en municipios que este año quieren venir a la Fira". La Fira de Cocentaina congregó el año pasado, en sus más de 1.700 metros cuadrados, hasta 30 expositores en el área dedicada al Turismo, entre representantes de los distintos ayuntamientos de la Comunitat, asociaciones turísticas y consorcios.