The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA La Fira reconoce el talento de los pequeños con una muestra de los trabajos del Premi Sambori La Coordinadora pel Valencià y el Ayuntamiento habilitarán un espacio que combinará una exposición con talleres, animación lectora y cuentacuentos miércoles, 25 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (25/10/2017) La Coordinadora pel Valencià expondrá en la Fira de Tots Sants una selección de los trabajos realizados por los niños y niñas en los veinte años del premi Sambori. La Coordinadora y la concejalía de Promoció del Valencià del Ayuntamiento de Cocentaina van a reservar un espacio titulado Espai Sambori. Una muestra que, ubicada en la torre noroeste del Palau Comtal, enseñará al público el trabajo realizado por los pequeños que han participado en el premi Sambori a lo largo de sus veinte años de trayectoria. Cada día de la Fira, a las doce del mediodía y a las siete de la tarde, un maestro de la comarca leerá una de las historias galardonadas a los curiosos que se acerquen. Además, habrá un taller de pintura de máscaras del Sambori. Las compañías de teatro l’Espardenya y Anbelú serán las encargadas de la animación a pie de calle que se completará con dos actuaciones de la cuentacuentos Rosanna Espinós, los días 1 y 4 de noviembre, y un concierto muy especial de Dani Miquel el viernes 3 a las 12 horas que, gracias a la Fundació Sambori, presentará una canción original e inédita. La parte física de la exposición Espai Sambori se trasladará, de manera itinerante, a todos los municipios de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat, a partir de noviembre.