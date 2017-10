The examples populate this alert with dummy content

TOTS SANTS La Fira refuerza sus comunicaciones y crea un servicio de bus nocturno Se ha coordinado la instalación de 14 señales turísticas en la autovía y cámaras que realizarán el seguimiento de vehículos por la población-Renfe reforzará su servicio desde el 1 de noviembre jueves, 26 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (26/10/2017) Cocentaina mejora el servicio de transporte público, urbano y por carretera para los días de Fira. Las noches del viernes 3 y sábado 4 de noviembre se instaura un servicio de bus entre Muro, Cocentaina y Alcoy desde las 23 horas a las cinco de la madrugada. Está destinado al público joven que acuda a las actividades de ocio, principalmente. El departamento de Fira ha coordinado con la Delegación de Gobierno la instalación de 14 señales turísticas en la autovía, desde el puerto de Albaida hasta los túneles de la Font Roja para facilitar la fluidez de los accesos. De manera paralela se instalarán cámaras que realizarán el seguimiento de vehículos por la población. Para los que acudan en coches particulares a la Fira, la organización ha dispuesto servicio de bus lanzadera a las zonas de aparcamiento de Decathlon y la Estación Norte. Renfe reforzará, con horarios especiales, su servicio desde el 1 de noviembre. Además habilitará un microbús desde la estación al centro de Cocentaina. La ampliación de la Fira a la Avenida del País Valencia ha obligado a modificar el itinerario del transporte urbano para conectar la avenida de Benilloba y la avenida del Ferrocarril y así facilitar el paso por dentro de la población. Mariona Carbonell, concejal de Fira, recuerda que en este 2017 se han creado algunas plazas más de aparcamiento “para dar cabida a los vecinos y vecinas de la Avenida País Valencià, que ahora tendrán la Feria de Todos Sants a las puertas de casa”. En cuanto al resto de novedades y actuaciones previstas, la responsable del Departamento de Feria recuerda la importancia de hacer caso de las indicaciones, tanto para acceder al municipio como para estacionar los vehículos en los lugares adecuados. "Hemos reforzado la señalización y la vigilancia y además seguiremos contando con la colaboración de los voluntarios Boy Scouts. Nosotros haremos todo lo posible porque la visita a la Fira sea una experiencia positiva para todos, tanto para los que nos visitan como para los vecinos y expositores”.